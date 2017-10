Verstappen haalt keihard uit na 'belachelijke straf'

"Dit komt gewoon door een mongool van een steward die mij weer eens een straf wil geven. Dat heeft 'ie al vaker gedaan. Echt een mongool", stelde Verstappen vol frustratie voor de camera van Ziggo Sport.

De Nederlander van Red Bull Racing was wel te spreken over de inhaalactie waarmee hij de derde plek van Kimi Räikkönen afpakte, die de Limburger na de finish prompt weer kwijtraakte. Volgens de wedstrijdleiding sneed hij met die manoeuvre namelijk de baan af.

Verstappen: "De hele race voelde de auto al goed aan, dit was m'n eigen kans. Buitenom langs hem gaan lukte niet daar, dus dan deed ik het maar zo. Die straf is gewoon belachelijk, ik hoop echt dat volgend jaar niemand meer komt want het slaat nergens op. En die stewards moeten verder gewoon thuis op de bank gaan kijken."