Hamilton laat Bolt flink schrikken

Dus stapte Usain Bolt samen in de auto met Lewis Hamilton, om een ronde later verbijsterd uit te stappen. Terwijl de achtvoudig olympisch kampioen er vanuit ging dat er best hard gereden zou worden, besloot de Britse toprijder de gaskraan helemaal open te gooien en ook her en der stevig te slippen.

Bolt: ,,Ik was hier niet op berekend, ik dacht echt dat ik dood zou gaan.” Hamilton: ,,Ik vond het wel mooi om de man, die altijd roept dat hij de snelste is, een keer goed te laten schrikken.”

