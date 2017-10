Verstappen raceleider in GP van de VS

De Nederlander moest in Austin op de zestiende plek starten als gevolg van gridstraffen, omdat zijn team Red Bull Racing meer nieuwe Renault-motorenonderdelen had laten monteren dan per seizoen toegestaan.

De twintigjarige Limburger maakte toen de startlichten doofden echter gelijk een goede start en kwam al snel op P12 terecht. Vervolgens bleef hij gestaag tegenstanders inhalen, om nog voor de vijftiende ronden al op de zesde plek te belanden.

Topcoureurs

Daarna profiteerde hij van vroege pitstops van andere topcoureurs, waardoor hij in de 21e ronde zomaar als leider van de race over start-finish kwam - hetzij met de recent gestopte Lewis Hamilton (Mercedes) in zijn kielzog. Drie ronden later haalde de Brit de Nederlander echter wel in.

Daarop maakte ook Verstappen een pitstop voor nieuwe banden. Vanaf de vijfde plek - nog altijd in de eerste helft van de wedstrijd - waagde hij een nieuwe aanval richting de kop van het veld.

Volg hier LIVE de ontwikkelingen in de race.