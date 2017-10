Verstappen: 'Belangrijkste kwalificatierondje was ruk'

Na de geklokte sessie op het Circuit of the Americas bestempelde Verstappen als een 'beetje strategische kwalificatie', zo zei hij tegenover Ziggo Sport: "Je probeert gewoon je beste rondje te rijden. Ik moet toch achteraan starten, als enige van de topjongens."

De twintigjarige Limburger stelde ook dat hij de afstelling van zijn auto niet optimaal voor elkaar heeft gekregen. "Daarnaast ging het gewoon niet helemaal top, mijn rondje in Q3 was voor mijn gevoel ook ruk - ik maakte een foutje en verloor daardoor tijd. Het is nu eenmaal zo, ik moet toch achteraan starten, maar het was fijner geweest een lekkere kwalificatie te hebben."

Daarnaast benoemde Verstappen de heftige windhozen waarmee de coureurs in Austin te maken hebben, mogelijk ook in de race op zondag:" Die maken het ons niet gemakkelijk. Soms heb je daardoor meer overstuur en glijdt de auto meer weg dan anders."