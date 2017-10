Verstappen start achterin ondanks 6e kwalificatietijd

De twintigjarige Limburger kwam in Q3 tot een beste rondetijd van 1.33,658, goed voor de zesde positie. Omdat zijn team Red Bull Racing echter diverse motoronderdelen heeft vervangen dit weekeinde, moet hij voor straf een fictieve vijftien plekken naar achteren.

In de praktijk betekent dit - omdat ook diverse andere coureurs gridstraffen aan de broek hebben voor soortgelijke 'vergrijpen' - dat Verstappen vanaf een startpositie in de achterhoede zal vertrekken in de race. Ook onder meer Nico Hülkenberg (Renault) en Brendon Hartley (Toro Rosso) worden teruggezet op de startopstelling.

Pole

Lewis Hamilton was weer eens ongenaakbaar: de Britse Mercedes-kopman veroverde wederom pole position door de snelste rondetijd te rijden en verzekert zich daarmee van een kansje om al in Austin het wereldkampioenschap te winnen. Titelrivaal Sebastian Vettel (Ferrari) mag echter als tweede starten en kan Hamilton nog van zijn vierde titel afhouden met een goed resultaat in de race.

Valtteri Bottas (Mercedes) werd derde, Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo eindige in de kwalificatie als vierde. Hij werd gevolgd door Kimi Räikkönen (Ferrari). Esteban Ocon (Force India), Carlos Sainz Jr. (Renault), Fernando Alonso (McLaren) en Sergio Pérez (Force India) besloten de toptien.

Afscheid

Na Q2 moesten we al afscheid nemen van Felipe Massa (Williams), Daniil Kvyat (Toro Rosso), Stoffel Vandoorne (McLaren) en Romain Grosjean (Haas), terwijl Nico Hülkenberg daarin niet eens in actie kwam.

Het einde van Q1 betekende al einde oefening voor Marcus Ericsson (Sauber), Lance Stroll (Williams), Brendon Hartley, Pascal Wehrlein (Sauber) en Kevin Magnussen (Haas).