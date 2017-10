Verstappen moet definitief startplekken inleveren

Verstappens renstal Red Bull Racing heeft ervoor gekozen om juist dit weekeinde de nodige nieuwe Renault-motoronderdelen in de bolide van de twintigjarige Limburger te zetten. Daarom moet hij in elk geval vijftien plekken terug op de startgrid, afhankelijk van waar de Nederlander zich kwalificeert. Dat heeft autosportbond FIA zojuist bevestigd.

Volgens het raceteam van de energiedrankfabrikant is de keuze wel bewust gemaakt op het Circuit of the Americas, omdat inhalen op deze baanindeling relatief goed mogelijk is.

Naast Verstappen hebben in elk geval ook McLaren-coureur Stoffel Vandoorne (5), Renault-rijder Nico Hülkenberg (20) en Toro Rosso-invaller Brendon Hartley (25) al met gridstraffen te maken tijdens dit raceweekeinde.