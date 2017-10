'Formule 1 straks ook op Netflix'

"We zijn het verplicht aan onze fans dat ze kunnen kijken zoals ze willen", aldus commercieel F1-directeur Sean Bratches tijdens het huidige raceweekeinde in Austin.

"Daarom willen we platforms maken zodat mensen altijd plezier kunnen beleven aan de Formule 1 - of dat nou gaat om live races of het terugkijken van oude beelden. Maar het gaat ook om zaken bij Grand Prix-weekends om. Om dat allemaal bij elkaar te krijgen, is het ons doel om met partijen als Netflix en Amazon te gaan samenwerken."

Live

Bratches voegt daar wel aan toe dat goed gekeken wordt naar het aanbod van nieuwe mogelijkheden om de Formule 1 te volgen in landen waar al bestaande overeenkomsten zijn met andere partijen. Daarbij gaat het vooral om het voorkomen van conflicten op het gebied van live-uitzendingen.

Zo heeft de koningsklasse van de autosport in Nederland een exclusieve deal met Ziggo Sport, al worden er ook samenvattingen door de NOS uitgezonden.