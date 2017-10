Video - Opmerkelijk 'nieuw F1-geluid' in de VS

Sinds de introductie van V6-turbomotoren in 2014 klinken de krachtbronnen in de hoogste autosportklasse duidelijk anders dan voorheen. Vele fans ervaren het als een stuk minder aantrekkelijk dan het luide gehuil van eerdere motoren.

De Formule 1-leiding heeft daarop al meermaals aangegeven dat het holle gebrom dat nu geproduceerd wordt, moet veranderen. Daartoe wordt dit weekeinde in Austin iets nieuws geprobeerd: in de bolides van Force India is speciale audio-apparatuur gemonteerd, waardoor op de videobeelden een heel ander geluid te horen is dat veel hoger en scheller klinkt.

Roze

De Force India's trekken normaliter ook al de aandacht door hun roze kleurstelling. Dit raceweekeinde hebben veel meer teams en coureurs deze kleur opgenomen in hun uitdossing. Zelfs de 'ultrazachte' band waarop gereden wordt, is ditmaal niet paars maar roze. Dit alles om aandacht te vragen voor Pink Ribbon, het initiatief dat geld inzamelt om onderzoek te doen naar borstkanker.