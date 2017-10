Vroeg contract Verstappen verrast Ricciardo

,,Naar buiten toe krijgt Max veel aandacht, maar intern is er sprake van gelijkheid en wordt Max zeker niet bevoordeeld'', zegt hij op Formula1.com.

Ricciardo is sowieso volgend jaar verzekerd van een zitje bij Red Bull, maar hij weet nog niet of hij de jaren daarna ook nog bij de Oostenrijkse renstal rijdt. ,,Het zou kunnen, maar verwacht van mij geen snel besluit. Ik was verrast door het moment, zo vroeg al, maar ik weet ook dat Verstappen zich gelukkig voelt bij het team. Dus in die zin ben ik weer niet verrast.''

Ricciardo moest aanhoren dat de leiding van Red Bull wel degelijk een team rond Verstappen wil bouwen. Topman Helmut Marko sprak de ambitie uit dat Red Bull van Verstappen de jongste wereldkampioen wil maken. ,,Ze roepen dat in de media, maar binnen het team merk ik er niets van.''