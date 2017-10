Hamilton denkt steeds meer na over zijn toekomst

„Alles wat ik doe is gericht op de toekomst. Zelfs wat ik dit weekend doe. Ik ben iemand die leeft in het moment omdat je niet weet of je morgen nog in leven bent, maar tegelijkertijd denk ik wel na over later. Een ding is zeker, ik zal altijd competitief blijven. In alles wat ik doe,” aldus Hamilton in een exclusief vraaggesprek.

De Brit zegt nog geen idee te hebben welke richting hij opgaat met zijn leven als hij eenmaal afscheid heeft genomen van de Formule 1. Het zal in ieder geval een totaal andere richting worden, merkt hij lachend op.

„Ik heb geen bucket list maar in principe wil ik alles doen en ervaren. Bijna alles. Ik zal alleen niet terugkeren als commentator of analist voor de televisie. Sterker, als ik stop, zie je me waarschijnlijk nooit meer in de paddock. Het lijkt me leuk af en toe met oud-collega’s te eten, maar dan wel buiten de paddock. Daar heb ik dan meer dan genoeg tijd in doorgebracht.”

„Natuurlijk zal ik wel iets gaan missen. Het racen in deze geweldige auto’s. Het werken met mijn engineers. Maar daar komen nieuwe uitdagingen voor in de plaats. Ik zal zeker niet één ding gaan doen, maar zoveel mogelijk verschillende dingen.”

