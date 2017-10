Hamilton: ’Dan wordt Max één van de allergrootsten'

„In algemene zin geldt dat ik altijd de beste naast me wil hebben, zodat je kunt bewijzen dat je beter bent. Ik wil tegen iedereen racen. Wherever, whenever. Muhammad Ali zou hetzelfde hebben gezegd: Zet in de ring wie je wilt en ik zal hem verslaan. Dat is mijn instelling.”

Op de vraag of Max Verstappen om die reden zijn gedroomde teamgenoot voor de verre toekomst is, reageert hij met een glimlach. „Max is nog niet de beste, hè?”

Dan: „Ik racete al toen hij nog niet eens geboren was, maar Max heeft al zoveel bereikt in zijn jonge leven en een enorme indruk gemaakt op iedereen in de sport. Het is belangrijk voor hem dat hij de komende jaren de juiste beslissingen blijft nemen, samen met zijn vader Jos en zijn manager, maar ik ben ervan overtuigd dat hij heel groot wordt. Teamgenoot of niet, ik kijk ernaar uit om erbij te zijn in die reis naar succes en met hem te strijden. En als ik eenmaal ben gestopt, zal ik toekijken hoe hij waarschijnlijk één van de allergrootsten in onze sport wordt.”