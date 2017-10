Toch kansen op WTCC-zege Catsburg na matige kwalificatie

Voor Nicky Catsburg verliep de kwalificatie een stuk minder voorspoedig. De teamgenoot van Girolami uit Amersfoort klaagde over overstuur en onbalans in zijn wagen. Tot zijn teleurstelling kwam hij niet verder dan een achtste tijd in Q2. Hij mag daardoor via het reversed grid-systeem wel vanaf de tweede startrij beginnen in Openingsrace, waarin de Franse privateers Yann Ehrlacher (Lada) en John Filippi (Citroën) op de voorste rij staan. Voor Catsburg biedt die uitgangspositie kansen op de winst.

Tom Coronel kwam met zijn ‘oude’ Chevrolet Cruze niet uit de verf op de technische maar spekgladde baan. De routinier moet zich in beide races vanaf P14 zien op te werken naar een positie die hem WK-punten oplevert.

De strijd om de wereldtitel is volstrekt open nu WK-leider Tiago Monteiro voor dit weekeinde moest afzeggen, omdat de Portugees nog steeds niet volledig is hersteld van een testcrash in Barcelona vorige maand. In Ningbo werd hij vervangen door zijn oud-ploeggenoot Gabriele Tarquini. De 55-jarige Italiaan bleek nog niets aan snelheid te hebben ingeboet, want hij drong met de fabrieks-Honda Civic tot Q3 door, waarin de vijf snelsten om de pole mochten strijden. Tarquini eindigde daarin als vijfde achter privateer Rob Huff met de Citroën C-Elysée en de nummers drie en twee uit het kampioenschap, resp. Honda-rijder Norbert Michelisz en Volvo-coureur Thed Björn. Beiden liepen door hun bonuspunten uit Q3 in op de absente Monteiro die nog maar negen punten voorsprong heeft op de Zweed Björn.

In de estafetterace MAC3 versloegen de drie rijders Girolami, Björn en Catsburg van Polestar Cyan Racing het drietal van Castrol Honda.