'Triple Crown' ultiem doel Fernando Alonso

Om dat te bereiken, moet je volgens Alonso verschillende races winnen in diverse auto's in meerdere klassen van de autosport. De tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 zei in een live-interview op Instagram dat hij nog twijfelt over de invulling van zijn raceagenda volgend seizoen.

McLaren staat open om Alonso uit te lenen voor Le Mans. ,,Als dat iets is wat hij graag wil, dan zullen wij niet moeilijk doen", aldus teambaas Zak Brown.

Dit jaar deed Alonso niet onverdienstelijk mee aan de Indianapolis 500. De Spanjaard reed aan de leiding toen hij na 180 ronden uitviel met een kapotte motor. ,,In de toekomst wil ik het daar zeker nog een keer proberen."