Geslaagde testdag Kubica bij Williams

De Britse renstal gaf geen details prijs over de verrichtingen van de 32-jarige Pool, behalve dat hij "succesvol" in de WK-bolide van 2014 had rondgereden op het circuit van Silverstone.

Ernstig letsel

Kubica wil dolgraag terugkeren in de koningsklasse. De Formule 1-carrière van de Pool, die in 2008 de Grand Prix van Canada won, kwam in 2011 tot een abrupt einde na een zware crash in een rally in Italië. Hij liep daarbij ernstig letsel op aan hand en arm en pas na een maandenlange revalidatie slaagde hij er weer in achter het stuur van een raceauto te kruipen.

Nog altijd functioneert zijn rechterarm niet optimaal, maar hij mocht afgelopen zomer toch laten zien wat hij kan. Het Formule 1-team van Renault liet Kubica drie keer een testrace afwerken, maar besloot hem geen stoeltje voor 2018 te geven. Als de Pool Williams wel kan overtuigen, vervangt hij zeer waarschijnlijk volgend seizoen de Braziliaan Felipe Massa.

Later deze week is er een tweede testdag in Hongarije.