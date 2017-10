'Formule 1 voert besprekingen over GP in Rotterdam'

Sean Bratches, de commerciële baas van de Formule 1, zou recent in Nederland zijn geweest om gesprekken te voeren over een eventuele terugkeer van de koningsklasse in Nederland. Amsterdam zou ook een optie zijn, maar qua logistiek lastig.

Bij de nieuwe F1-eigenaar Liberty Media zoekt men uitbreiding op de kalender, tot een maximum van 25 races, vooral in stratencircuits in grote steden. Die passen beter bij de nieuwe uitstraling van Formule 1. Trekken meer publiek. En leveren mooiere plaatjes op. Met Singapore als lichtend voorbeeld. Letterlijk en figuurlijk.

Nederland zou, gezien de enorme populariteit van Max Verstappen, hoog op de verlanglijst staan. Een jaartal wordt er nog niet genoemd.

"Ik snap het wel vanuit hun perspectief", zei Verstappen al eerder tegen Telesport. "Met straatraces kun je meer fans bereiken. Maar ze moeten niet doorslaan. Er moet een goede balans blijven."

Red Bull Racing-baas Christian Horner ziet het wel zitten. "Straatraces zijn altijd leuk, er is altijd veel publiek en veel sfeer", aldus de teambaas van Verstappen tegen Motorsport.com. "Gezien de populariteit van Max in Nederland op dit moment zou het hele land natuurlijk stilliggen als het zou gebeuren, dus je kunt je alleen maar voorstellen dat het gigantisch zou zijn. Als de locatie en het circuit kloppen, waarom niet?"

De huidige Formule 1-kalender (20 races) telt vier races op stratencircuits (Melbourne, Monaco, Baku, Singapore) en twee op semi-stratencircuits (Montreal, Sotsji). De afgelopen maanden vielen onder andere de namen van Londen, Las Vegas en Manhattan als interessante opties voor de toekomst.

Zandvoort en Assen

Het circuit van Zandvoort laat momenteel een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar de komst van de Formule 1 naar Noord-Holland, terwijl ook Assen zich aan het oriënteren is. Met het organiseren van het Grand Prix zijn tientallen miljoenen euro's gemoeid. Het lijkt er vooralsnog op korte termijn dan ook nog niet van te komen.

Tussen 1948 en 1985 was er vrijwel jaarlijks een F1-GP op Zandvoort.

