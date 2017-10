'Goedkoop onderdeeltje zat Ferrari ergerlijk dwars'

"Over geluk of pech wil ik niet praten, daar geloof ik niet in. Het belangrijkste is dat we het vertrouwen niet verliezen dat we eerder dit seizoen hebben opgebouwd."

Sebastian Vettel lag dit jaar namens Ferrari lang aan de leiding in de strijd om de wereldtitel. Na de derde tegenvaller op rij zondag in Japan is de Duitser vrijwel kansloos voor zijn vijfde wereldtitel. Hamilton leidt met een marge van 59 punten met nog vier races te gaan.

Vettel viel na vijf rondjes al uit op het circuit van Suzuka. Hij had technische mankementen aan zijn auto. Een bougie werkte niet naar behoren en bleek op korte termijn niet meer te vervangen. "Daaraan kan ik me wel ergeren, een onderdeeltje van 59 euro zat ons dwars in Japan. Daarmee is wel aangetoond dat we de kwaliteit van ons materiaal en van onze werkwijze nog verder moeten verbeteren", zei Marchionne.