Bizar toeval rond zege Hamilton

De Britse WK-leider vloog zaterdag in een ronde van 1.27:31 naar de eerste startpositie. Een dag later deed hij precies 1 uur, 27 minuten en 31 seconden over de 53 ronden tellende race.

Door zijn zege in de GP van Japan vergrootte Hamilton zijn voorsprong op Sebastian Vettel in de WK-stand bovendien tot 59 punten: 1 + 27 + 31 = 59...

Max Verstappen finishte achter de drievoudig wereldkampioen als tweede. Een week eerder in Maleisië waren de rollen precies omgekeerd.