De Braziliaan werd in de slotfase van de race ’gelapt’ door zowel Hamilton als Verstappen. Maar waar Hamilton hem onder de blauwe vlag probleemloos kon passeren, kostte dat Verstappen meer tijd.

Marko: "In zijn positie had hij zich niet in het gevecht tussen de nummers één en twee mogen mengen. Als hij netjes plaats had gemaakt, was het nog heel spannend geworden tussen Hamilton en Max. Het is maar goed dat Massa met pensioen gaat.”