Red Bull wil verder met Ricciardo en Verstappen

In de aanloop naar de race in Suzuka had Red Bulls motorsportadviseur Helmut Marko nog bevestigd dat Ricciardo na komend seizoen ’op de markt’ is. Daarmee voedde hij speculaties over een mogelijke toekomstige transfer naar Ferrari.

Dynamiek

"Technisch gezien heeft Helmut gelijk met zijn opmerking, aangezien het contract van Daniel aan het einde van 2018 afloopt”, reageerde Horner. "Echter, dat betekent niet dat wij hem niet willen behouden. Laat ik er duidelijk over zijn dat we voor de lange termijn verder willen met Max en Daniel. Beiden hebben het ook naar hun zin bij ons en de dynamiek tussen de twee met de ervaring van Daniel en het jeugdige enthousiasme van Max werkt zeer goed. Bovendien is Daniel bezig aan een sterk constant seizoen. Hij heeft dit seizoen al negen podia gescoord.”

Verstappen heeft bij de Oostenrijkse renstal een contract tot en met 2019. Hij heeft echter clausules in zijn contract staan die een eerder vertrek - na 2018 - eventueel mogelijk maken.