VIDEO - Ricciardo trapt lol met 'gestolen' telefoon Hamilton

De Red Bull-coureur, die op het circuit van Suzuka als derde finishte, greep op een onbewaakt moment op het podium naar de telefoon van winnaar Lewis Hamilton en twijfelde vervolgens niet.

Op het moment dat de Britse Mercedes-rijder een interview aan het geven was, maakte Ricciardo met het toestel een filmpje van zichzelf terwijl hij gekke bekken aan het trekken was.

"Dit gebeurt er dus als Lewis Hamilton zijn telefoon niet vergrendelt. Lesje geleerd!", stelde het team van Mercedes even later via Twitter met een knipoog.