Hamilton maakt groot compliment aan Max

"Max heeft écht een geweldige race gereden", oordeelde Hamilton op het erepodium over de jonge Nederlander van Red Bull Racing. "Hij heeft het ons zeker niet gemakkelijk gemaakt."

Max Verstappen en Lewis Hamilton geven elkaar een hand.

"De Red Bulls zijn gewoon heel snel wanneer ze goed afgesteld zijn voor de race", ging de Mercedes-coureur verder. "Wij zijn dat meer in de kwalificatie. Ik kon Max achter me houden, maar het was soms nog wel even heel close. Tegen het einde waren m'n banden zo'n beetje op en was het heel druk op de baan."

Ondertussen heeft de Brit wel een extra grote voorsprong op titelrivaal Sebastian Vettel, die door motorproblemen niet finishte. Hamilton: "Eerlijk gezegd kon ik alleen maar dromen van dit gat. Ferrari is het hele seizoen al een echte uitdager, maar onze eigen renstal is gewoon supergoed qua betrouwbaarheid, daarom scoren we nu zo goed. Ik moet veel mensen bedanken hier!"

