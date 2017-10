Verstappen: 'Het was weer veelbelovend!'

"Ja, dit was weer een geweldige dag!", jubelde de twintigjarig Nederlander op het podium van het circuit van Suzuka, waar hij als tweede werd gehuldigd.

"Suzuka is altijd goed voor me, net als vorig jaar. Het tempo vandaag was veelbelovend, op de supersoft had ik het wat lastig, maar op de soft-band waren we heel competitief. De laatste paar ronden gingen helemaal goed, alleen is het gewoon heel moeilijk inhalen hier."

Vuist

Daarmee verwees Verstappen ook naar enkele achterblijvers die hem beletten om nog een echte vuist te maken richting raceleider en uiteindelijke winnaar Lewis Hamilton.

"De laatste paar ronden hebben we nog alles gegeven. Maar goed, we hebben een goede dag gehad en de auto wordt steeds beter."

Bovendien werd de Limburger weer uitgeroepen tot Coureur van de Dag na de mondiale publieksstemming.