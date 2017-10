Verstappen scoort weer machtige P2

Alleen Lewis Hamilton was een maatje te groot voor de Nederlander. De Mercedes-coureur startte op het circuit van Suzuka vanaf pole en reed behoudens de pitstop-periode de gehele race aan de leiding. Hij bouwde daarmee zijn voorsprong als WK-leider flink uit. Zijn grootste concurrent, Sebastian Vettel van Ferrari, viel al vroeg in de race uit.

Met de tweede plek evenaarde Verstappen zijn mooie prestatie van 2016 in Japan. Destijds eindigde hij achter de latere wereldkampioen Nico Rosberg. Red Bull-teamgenoot Daniel Ricciardo werd ditmaal derde, Valtteri Bottas (Mercedes) passeerde de streep als vierde, terwijl Kimi Räikkönen (Ferrari) op de vijfde plek eindigde.

Start

Verstappen kwam bij de start goed van z'n plek en profiteerde al binnen een ronde van de technische problemen bij Vettel. De Ferrari-coureur had motorpech, viel flink terug en moest even later opgeven in de pitbox. Het was een keiharde domper voor de Duitser in zijn strijd tegen Hamilton om het wereldkampioenschap. Het verschil tussen beiden is nu 59 punten.

Paar seconden

Verstappen reed in de openingsfase met z'n teamgenoot in het kielzog op P2, maar Hamilton reed op dat moment wel weg van het Red Bull-duo.

De twintigjarige Limburger haalde eerder nieuwe banden dan Hamilton en won daarmee weer een paar seconden terug. Even later werd hij echter enige tijd opgehouden door tweede Mercedes-man Bottas, waardoor het verschil weer groter werd.

Het gat tussen Hamilton en de Nederlander groeide en slonk afwisselend in de tweede helft van de race, maar uiteindelijk wist Verstappen nét niet dichtbij genoeg te komen om nog een aanval op de leiding te wagen, mede door een virtuele safety car in de slotfase. Evenzogoed leverde Verstappen met een tweede plaats wederom een ijzersterke prestatie af.