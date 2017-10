Vettel neemt Ferrari in bescherming

"Het is normaal dat er nu kritiek is, maar ik moet hier het team toch een beetje beschermen", reageert Vettel na zijn uitvalbeurt in de Grand Prix van Japan, waardoor zijn titelkansen in de strijd tegen Lewis Hamilton een keiharde klap hebben gehad.

Bronvermelding Reuters Redacteur Lewis Hamilton deed uiterst goede zaken in Japan.

De Ferrari-coureur: "De mannen hebben ontzettend hard gewerkt aan de betrouwbaarheidsproblemen. Soms is het nu eenmaal zo en dat doet pijn, al gaat het op zich best oké de laatste tijd."

Hoewel Hamilton bij winst in Suzuka een voorsprong van 59 punten ten opzichte van de Duitser kan hebben, wil Vettel nog niet denken aan opgeven: "We gaan gewoon door, nemen even rust en vechten er dan nog voor in de laatste vier races. Natuurlijk hebben we niet alles in handen maar het team is op zich wel goed bezig. Er zijn ook positieve punten mee te nemen, al kijken we daar vandaag niet naar."

