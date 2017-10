Weer heftige crash voor Haas

De Fransman kwam in Q1 verkeerd uit in de S-bochtencombinatie tijdens sessie waarin de startposities worden bepaald. De auto stak de baan over en klapte frontaal in de muur - al kon Grosjean wel ongedeerd uitstappen.

Een week geleden had dezelfde coureur al de pech dat hij hard crashte in Maleisië nadat een losgeraakte putdeksel voor een lekke band zorgde. Het Haas-team heeft al aangegeven dat het die schade wil verhalen op de organisatie.

Max Verstappen staat er wel goed voor, de Nederlander had in Q1 voor de Japanse GP de derde tijd gereden op het moment dat Grosjean crashte.