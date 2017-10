Verstappen ontwijkt crashes in Japan

Max Verstappen kwam in de derde en laatste vrije training tot een beste tijd van 1.29,910, goed voor de vierde plek. Red Bull-teamgenoot Daniel Ricciardo volgde hem op de voet op P5.

Valtteri Bottas was de snelste man met 1.29,055, fractioneel sneller dan zijn Britse teamgenoot Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur uit Finland verslikte zich op een gegeven moment echter in een natte plek op de baan - tot vlak voor de training had het geregend - en raakte de muur. Om de brokstukken op te ruimen werd de sessie stilgelegd.

Even later deed landgenoot Kimi Räikkönen van Ferrari het incident dunnetjes over, waardoor de derde vrije training wederom even gestopt moest worden. Sebastian Vettel werd derde op drie tienden van de Mercedessen.