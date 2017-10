Gridstraf Bottas na wissel versnellingsbak

De Finse rijder van Mercedes heeft een gridstraf gekregen voor een vroegtijdige wissel van de versnellingsbak in zijn bolide. Daardoor moet hij in de definitieve startopstelling, die zaterdag tijdens de kwalificatie vorm krijgt, vijf plaatsen terug.

In de huidige reglementen moeten rijders dezelfde versnellingsbak in zes races op rij gebruiken. Alleen als de betreffende coureur bij de voorgaande wedstrijd is uitgevallen, mag er zonder gridstraf een nieuwe unit worden geplaatst. Bottas eindigde afgelopen zondag in de Grote Prijs van Maleisië, gewonnen door Max Verstappen, als vijfde en bij Mercedes maken zich zorgen om hem.