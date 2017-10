Renault belooft Red Bull 'magische' motor

,,De prestaties van de motor zullen op gevoelige punten verbeteren. Niet alleen in de kwalificatie, maar ook in de race. Ik denk dat er volgend jaar een zeer competitieve motor zal zijn'', liet Cyril Abiteboul van Renault weten aan Autosport.com.

Het is een boodschap die Red Bull én Verstappen als muziek in de oren klinkt. De bolide van de Oostenrijkse renstal komt dit seizoen snelheid tekort in de kwalificatie ten opzichte van Mercedes en Ferrari. ,,De motor kan inmiddels de strijd aan in de races, maar we hebben nog niet die magische kwalificatiemodus gevonden. Daar werken we nu hard aan'', aldus Abiteboul, die aangaf dat het vergroten van de betrouwbaarheid de hoogste prioriteit heeft.

Ook dat is goed nieuws voor Verstappen, want de Limburger zag zijn seizoen bijna mislukken door de vele uitvalbeurten, vaak door mankementen aan de motor van Renault. Zijn zege afgelopen zondag in de Grote Prijs van Maleisië maakte veel goed.