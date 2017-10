VIDEO - Verstappen kruipt in huid van ninja

De twee Red Bull-coureurs kropen in aanloop naar de Grand Prix op het circuit van Suzuka in de huid van heuse ninjas. Ze verdiepten zich in kendo, een Japanse zwaardvechtkunst uit de zestiende eeuw.

LEES OOK: Max Verstappen blijft realistisch

Al zwaaiend met bamboezwaarden en luiden schreeuwend bewogen Verstappen en Ricciardo, gehuld in een speciale outfit, zich voort door de Konnou Dojo in Shibuya, een van de 23 speciale wijken van Tokio. Ze moesten onder meer ballonen op het masker van hun tegenstander kapot zien te slaan. Met name Ricciardo deed dat succesvol.

“Dit was de eerste keer dat ik het gezien heb, dus het was nieuw voor me. Er werd flink wat geschreeuwd. Het zag er tof uit en ik vond het leuk", aldus Verstappen, die in Japan - na zijn zege in Maleisië - opnieuw op het podium hoopt te eindigen.

LEES OOK: Spannend gevecht Mercedes, Ferrari en Red Bull

"Op Suzuka reed ik mijn aller eerste vrijdagtraining in een Formule 1-auto en het is gewoon een geweldig circuit om op te rijden", aldus Verstappen voor vertrek uit Tokio.

"De eerste sector is erg snel en het is een old-school baan, dus je kunt je geen grote fouten veroorloven, want dan eindig je in het grind en dat wil je niet. Dus ik kijk zeker uit naar komend weekend. Hopelijk kunnen weer een podium pakken, dat zou super zijn.

Bekijk HIER de video van Verstappen en Ricciardo als ninjas.

Bronvermelding @redbullracing Redacteur Daniel Ricciardo en Max Verstappen wachten af wat hen te wachten staat.