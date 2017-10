'Spannend gevecht tussen Mercedes, Ferrari en Red Bull'

Nu het F1-circus de hitte van Zuidoost-Azië achter zich heeft gelaten, rekent teambaas Toto Wolff van de ploeterende renstal erop dat de zilverpijlen tijdens de Grand Prix van Japan weer hun oude tempo en niveau gaan benaderen.

Toto Wolff en adviseur Niki Lauda van Mercedes overleggen met teambaas Maurizio Arrivabene van Ferrari.

"Suzuka vergt iets heel anders van de auto dan Maleisië. De afgelopen jaren hebben we hier ook sterk gepresteerd, maar de afgelopen races hebben ons geleerd dat prestaties uit het verleden geen garanties bieden voor de toekomst. Zeker ook vanwege de nieuwe auto's en banden waar we dit jaar mee rijden. Ik verwacht in Japan een zeer spannend gevecht tussen onszelf, Ferrari en Red Bull."

Hamilton

Ondanks de moeilijkheden met de auto zag Wolff dat Lewis Hamilton het de afgelopen Grand Prix' prima deed. "Lewis heeft de afgelopen weken maximaal gepresteerd", was de teambaas vol lof over de Brit, die in de WK-stand uitliep op Sebastian Vettel en nu een voorsprong van 34 punten heeft op de Duitser van Ferrari.

Lewis Hamilton deed de afgelopen weken, ondanks de problemen bij Mercedes, goede zaken in de WK-stand.

Hamilton profiteerde in Singapore maximaal van een crash van Max Verstappen en de beide Ferrari's, terwijl hij in Maleisië, mede dankzij de technische problemen bij Vettel en Kimi Raikkonen, tweede werd, achter Max Verstappen. "Lewis verkeert in een fantastische vorm. Hij is perfect in balans wat agressief rijden betreft."

Bottas

Valtteri Bottas had het iets lastiger, signaleerde Wolff. De Finse ploegmaat van Hamilton profiteerde een stuk minder van de pech bij de concurrentie en begon het Aziatische drieluik met een derde en vijfde plek.

"Als team moeten we zorgen dat hij de juiste auto krijgt om te presteren. Het is voor Valtteri geen gemakkelijke periode, maar nu kan hij juist ook zijn karakter, werklust en talent tonen."