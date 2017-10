Verstappen blijft realistisch

"Vorig jaar hadden we een concurrerende auto en ik denk dat we die nu weer kunnen hebben", aldus Verstappen, die een interview gaf vanuit een Red Bull-blikje op wielen. "Maar ik weet niet of we om de zege kunnen strijden. Ferrari is op dit moment nog steeds heel erg sterk en Mercedes heeft het in Maleisië altijd wat lastig met de hitte en hun banden. Ze zullen hier weer heel sterk voor de dag komen, maar hopelijk kunnen we dichtbij blijven. Dat zou een mooie prestatie zijn."

Vorig jaar werd Verstappen in Japan tweede, achter de latere wereldkampioen Nico Rosberg.

