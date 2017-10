'Verstappen is het beste wat er rondrijdt'

Liefst 505 dagen zaten er tussen zijn historische triomftocht in Barcelona op 15 mei 2016 en zijn machtsgreep van afgelopen zondag in Sepang. Nummer drie zal echter aanzienlijk sneller volgen, voorspelt Jan Lammers. „Misschien al over een paar dagen.” Zondag staat de Grand Prix van Japan op het programma. Het circuit van Suzuka is een baan die de Red Bulls traditioneel goed ligt.

„Als Max dit jaar niet onevenredig veel pech had gehad, had hij nu waarschijnlijk al twee tot drie races gewonnen. Ik verwacht dat Red Bull in de resterende vijf races ven het seizoen zeker nog wel een race uit het vuur sleept. En dat moet dan door Max gebeuren. Want als zijn teamgenoot Daniel Ricciardo nog een race zou winnen, weten we één ding bijna zeker: dat Max onderweg een probleem heeft gehad. Immers, van die twee is Max eenvoudigweg de snelste. Dat bewijst hij aan de lopende band. In de kwalificaties, maar ook in de races. Zolang de techniek hem tenminste niet in de steek laat of anderen hem in de wielen rijden.”

Volgens de Zandvoorter beheerst Verstappen inmiddels ’het hele spectrum tot in de perfectie’. „Max kan onder alle omstandigheden uit de voeten. Droog, nat. Vooraan, achteraan. Inhalen, afhouden. Consolideren, aanvallen. Het maakt hem niets uit. Max is het beste wat er rondrijdt.”

