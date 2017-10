Verstappen: 'Er zit absoluut meer in'

De Limburger wil in alle euforie echter niet te hoog van de toren blazen richting de laatste vijf Grands Prix. Zondag is alweer de GP van Japan, waar hij vorig jaar nog tweede werd. Achter Nico Rosberg, voor Lewis Hamilton.

"We komen steeds dichterbij Mercedes en Ferrari, dus dat is heel goed", meent Verstappen. "Ik merk gewoon dat de auto beter en beter wordt. Er zit absoluut meer in, de rest van het jaar. Dan bedoel ik niet dat we gelijk elke race gaan winnen, maar wel dat we nog veel punten kunnen scoren.”

Verstappen moest dit jaar lang lijdzaam toezien hoe Red Bull een enorme achterstand had goed te maken. "Misschien moeten we het volgend jaar anders aanpakken. Red Bull heeft de auto’s altijd vrij laat klaar. Dat moet natuurlijk beter."

