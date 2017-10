Horner: 'Zeer terecht voor Max'

"Hij heeft dit seizoen zoveel tegenslag gehad, dan is dit wel de beste manier om met al die pech af te rekenen'', zei Horner tegen Ziggo Sport.

De Engelsman was lovend over het optreden van Verstappen op het circuit van Sepang. "Wat een dominantie. Zijn inhaalactie bij Lewis Hamilton was perfect en daarna heeft hij de wedstrijd gecontroleerd.''

Verstappen beleefde tot aan de race in Maleisië een teleurstellend seizoen met zeven uitvalbeurten. Vaak liet zijn motor hem in de steek, soms was hij slachtoffer van een crash. In de vorige race, in Singapore, werd hij voor de eerste bocht al klem gereden door twee Ferrari's en was zijn race al voorbij.