Verstappen: 'Ongelofelijk na deze zware race'

"Aan het begin voelde de auto gelijk goed", vertelde Max Verstappen uitgelaten op het podium als racewinnaar.

"Lewis Hamilton worstelde een beetje met tractie, dus ik kon de kracht van mijn accu gebruiken en dichterbij komen. Daarna kon ik er natuurlijk voor gaan in de eerste bocht om hem te passeren. En later extra tempo maken als dat nodig was. Het is waanzinnig want dit was een zware race. Natuurlijk ongelofelijk om dan te winnen!"

Emoties

Later bedankte Max ook zijn vader voor deze prestatie: "Na alle ellende dit seizoen komt deze zege op een heel mooi moment. Ik was enorm blij toen ik over de lijn kwam - samen met mijn vader ben ik zover gekomen, natuurlijk ook met hulp van Red Bull."

Op dat moment besloot Hamilton het emotionele moment te onderbreken met een champagnedouche, nadat de drievoudig wereldkampioen eerder al Verstappen gefeliciteerd had met zijn zege én zijn twintigste verjaardag.