Tranen bij familie Verstappen

Max' zusje Victoria was in tranen toen haar broer over de finish kwam als racewinnaar. "Ik zag de hele race al dat 'ie goed ging, maar ik hoopte zo dat er niks ging gebeuren", bracht ze uit bij Ziggo Sport. "Ik ben heel blij voor hem."

Vader Jos leek vooral met stomheid geslagen, maar was natuurlijk apetrots: "Je zag het al de eerste twee ronden, de auto zag er goed uit. Hij kon goed aanhaken bij Hamilton en kreeg de kans om hem in te halen. Dat deed Max heel netjes."

"Ja, super. Hij heeft de wedstrijd gecontroleerd. Zodra er betere rondetijden nodig waren, deed hij het ook. En nu ga ik even kijken of ik het Nederlands volkslied nog ken."