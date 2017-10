Verstappen oppermachtig naar winst in Maleisië

Verstappen ging vrijwel onbedreigd op de zege af door Lewis Hamilton (Mercedes) bijna de hele race voor te blijven. Red Bull-teamgenoot Daniel Ricciardo werd derde, Sebastian Vettel eindigde knap als vierde nadat de Ferrari-coureur achteraan moest starten door motorproblemen in de kwalificatie.

Start

De Nederlander maakte een goede start en werd mede door het niet van start gaan door Kimi Räikkönen (die eigenlijk vanaf P2 zou beginnen) gelijk tweede. Verstappen bleef op de staart van pole-sitter Hamilton en reed al gauw snellere rondetijden.

In de vierde ronde zette de nét 20-jarige Limburger zijn Red Bull naast de Mercedes en dwong zo de Britse favoriet een plek terug. Voor het eerst sinds de Grand Prix van Hongarije in 2016 kwam Verstappen zo weer aan de leiding van een Formule 1 Grand Prix.

De Nederlander bleef consistent de snelste en bouwde zijn voorsprong op Hamilton zelfs uit richting de eerste pitstop. Ricciardo nam even de leiding over, maar gaf 'm na diens bandenwissel ook weer gelijk terug aan Verstappen.

Bedreiging

Ook in de tweede fase van de race toonde Verstappen zijn talent en kunde op het circuit van Sepang door het tempo te bepalen. Alleen Vettel was af en toe sneller in zijn poging om dichterbij te komen aan de derde plek van Ricciardo.

Even leek de winst van Verstappen nog in gevaar toen achterblijvers Jolyon Palmer (Renault) en Romain Grosjean (Haas) met elkaar in gevecht waren toen de Nederlander ze op een ronde wilde zetten. Het Red Bull-talent moest vol van z'n gas om de mannen te ontwijken.

Uiteindelijk kon Verstappen echter onbedreigd naar zijn tweede zege rijden, een dag na zijn twintigste verjaardag - in navolging van zijn sensationele eerste Grand Prix-overwinning in Spanje vorig jaar.

