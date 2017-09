VIDEO - Incident tussen Verstappen en Palmer

De Nederlander reed in de derde en laatste vrije training de zesde tijd, maar was daarmee slechts zeven tiende langzamer dan de Ferrari's van Kimi Räikkönen en Sebastian Vettel. Verstappen had bovendien in de slotminuut van de training een aanrijding. De Brit Jolyon Palmer ramde met zijn Renault de Red Bull van de Limburger, die al aan het uitrollen was, van achteren.

Palmer raakte daarbij zijn voorvleugel kwijt, de materiële schade bij Verstappen viel mee. De Brit noemde Verstappen na afloop een idioot, waarna het tweetal na de training bij de wedstrijdleiding werd geroepen om het incident te bespreken. Beide coureurs kregen geen verdere sancties opgelegd.

Ricciardo

Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo werd derde, gevolgd door Valtteri Bottas en Lewis Hamilton (Mercedes). De 20-jarige Limburger was bijna net zo snel als de drievoudig wereldkampioen uit Engeland.

In de eerste, verkorte en verregende sessie op vrijdagochtend was de Red Bull-coureur uit Nederland nog de allersnelste man van het veld. In de tweede sessie op vrijdagmiddag noteerde hij de vierde tijd.

In de derde training beleefde Verstappen wel een raar moment toen hij botste met Jolyon Palmer, terwijl de Renault-coureur in de een snelle ronde zat en de Nederlander net klaar was. Beide rijders zijn daarvoor bij de wedstrijdleiding geroepen.