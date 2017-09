Vettel waakt voor onnodige 'pitstop'

De Ferrari-coureur, de nummer twee in de WK-stand, weet dat hij tijdens de race op het Sepang International Circuit genoeg moet drinken om al het gezweet op te vangen. In Maleisië kan de temperatuur tot ruim boven de dertig graden Celsius oplopen. Bovendien ligt de luchtvochtigheid zeer hoog in de Zuidoost-Aziatische metropool.

"Ja, je moet gewoon genoeg drinken, dat geldt voor iedereen. Er is niet echt een groot geheim", aldus Vettel tijdens de persconferentie, waar ook Max Verstappen aanschoof.

"Normaal gesproken moet je twee liter water per dag drinken, maar hier is dat minstens het dubbele. Je moet alleen ook weer niet te veel drinken. Je wil niet dat je tijdens de race een extra pitstop moet maken, als je snapt wat ik bedoel. Al moet ik zeggen dat je vaak zoveel zweet, dat plassen niet echt een groot probleem is."