Verstappen laat 'sandwich' achter zich

"Het is gebeurd. We kunnen het niet meer veranderen. Het was gewoon een erg ongelukkig moment. Nu zijn we hier en gaan we het opnieuw proberen", aldus de Nederlandse Red Bull-coureur, die in Singapore direct na de start door de mangel werd gehaald door de beide Ferrari-coureurs.

"Ik denk niet dat we het er nog over hoeven hebben. We baalden allemaal, maar we moeten verder", stelde Vettel op zijn beurt. "Dit soort dingen hoort bij racen. Het was niet de eerste keer dat zoiets gebeurde en het zal ook niet de laatste keer zijn geweest."

Raikkonen had helemaal weinig zin om het over het ongeval uit te weiden. "Ik heb er niet echt iets over te zeggen. Ik heb het achter me gelaten."