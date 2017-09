VIDEO - Herbeleef tweede plek Max in Maleisië

De Nederlander eindigde op het Sepang International Circuit, waar komend weekeinde de 15e race van het seizoen wordt verreden, als tweede achter zijn teamgenoot Daniel Ricciardo. De twee Red Bull-coureurs vochten onderweg enkele spectaculaire duels uit. Bekijk HIER de hoogtepunten van vorig jaar.

Ook vader Jos heeft goede herinneringen aan de GP van Maleisië. De Nederlander reed in 2001, onder natte omstandigheden, een puike race. Hij lag zelfs even tweede, maar moest in zijn Arrows uiteindelijk genoegen nemen met een zevende plaats. Bekijk HIER de hoogtepunten van de race, die werd gewonnen door Michael Schumacher.

De GP van Maleisië wordt dit jaar voor het laatst verreden. De organisatie heeft besloten om de Formule 1 vaarwel te zeggen. Dit vanwege de tegenvallende belangstelling in het land en de oplopende kosten.

Bronvermelding ANP Redacteur Een overzicht van het circuit van Maleisië, plus enkele statistieken.