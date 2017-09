Treurnis bij Hamilton

''Het is heel jammer dat we dit weekeinde voor de laatste keer hier racen. Deze race is een van de zwaarste, zo niet dé zwaarste van het seizoen'', aldus de drievoudig wereldkampioen van Mercedes, die ook dit jaar het kampioenschap leidt.

De race op het circuit van Sepang was vanaf 1999 een jaarlijks spektakel, vaak ook vanwege de lastige weersomstandigheden. De regering van Maleisië besloot eerder dit jaar het contract met de Formule 1 niet meer te verlengen, vanwege de teruglopende belangstelling.

''Het zal niet meevallen een race te vinden die net zo uitdagend is als deze, ook vanwege de hitte en hoge luchtvochtigheid'', aldus Hamilton, die vorig jaar een vrijwel zekere zege letterlijk in rook zag opgaan. Hij lag ruim aan kop na 40 van de 56 te rijden ronden toen de motor van zijn Mercedes plotseling vlam vatte. De Australiër Daniel Ricciardo won de race na een spannend gevecht met teamgenoot Max Verstappen.