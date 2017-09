Verstappen heeft mooie herinneringen aan Maleisië

De Nederlander eindigde tijdens zijn twee races in Maleisië altijd in de punten. In 2015 werd hij namens Toro Rosso zevende, een jaar later finishte hij achter zijn teamgenoot Daniel Ricciardo als tweede.

De race van Max Verstappen eindigde in Singapore direct na de start, nadat hij door de twee Ferrari's werd gesandwicht.

De twee Red Bull-coureurs gaven toen - in de strijd om de zege - een enerverende show weg. "We hadden heerlijke wiel-aan-wielgevechten. We gaven elkaar precies genoeg ruimte, waardoor het publiek mooie actie's te zien kreeg. Voor het team was die één-twee ook een prachtig resultaat."

Bloedheet

Net als twee weken terug in Singapore kunnen de coureurs in Maleisië weer hun borst natmaken. Het belooft opnieuw bloedheet te worden. "Gelukkig vinden deze twee races vlak achter elkaar plaats, dan kun je je beter voorbereiden", aldus Verstappen.

"Desondanks zal het fysiek zwaar worden. Ook voor de pitcrew wordt het een uitdaging. Met hun overalls aan zullen ze het erg heet krijgen. Net als wij zullen ze een paar kilo's kwijtraken gedurende he weekeinde."

De regering van Maleisië besloot eerder dit jaar de Formule 1 vaarwel te zeggen. De toeschouwersaantallen namen de afgelopen jaren steeds meer af, terwijl de kosten maar bleven stijgen. De Grand Prix van Maleisië werd sinds 1999 verreden. Sebastian Vettel is met vier zeges op Sepang recordhouder.

