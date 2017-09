Verstappen telt af: 'Een klap? Helemaal niet'

Uit woede of frustratie nog ergens tegenaan geschopt wellicht? "Zo ben ik niet opgevoed.” En bovendien, waarom zou hij ook?" Ik heb niets verkeerd gedaan. Ik kan mezelf niets kwalijk nemen."

Over twee weken liggen in Maleisië nieuwe mogelijkheden. "We gaan het gewoon weer opnieuw proberen. Maar misschien moet het dit jaar nog een paar keer tegenzitten, dan heb ik misschien alle pech voor de komende jaren gehad en gaat volgend seizoen misschien alles goed…”

Voor de Limburger is de WK-stand in elk geval al lang geen referentie meer. Hij is aan het aftellen, bekent hij. Na zijn onfortuinlijke uitvalbeurten in Bahrein, Canada, Azerbeidzjan, Oostenrijk en België, de verkeerde strategische beslissing in Monaco en de onnodige crash met Felipe Massa twee weken geleden in Monza kon deze tegenvaller in Singapore er ook nog wel bij. Alles went. Kennelijk.

Aan alles komt een einde, hoopt hij. Zelfs aan de Wet van Max.