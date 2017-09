Ferrari-tweet over Verstappen valt verkeerd

"Hoe kunnen ze dat in hemelsnaam zeggen?”, vroeg Red Bull-teambaas Christian Horner zich verontwaardigd af. "Sebastian was te agressief ten opzichte van Max. Kimi deed hetzelfde aan de andere kant. Iedereen die probeert Max hiervan de schuld in de schoenen te schuiven, moet echt zijn ogen laten testen. Hij was totaal onschuldig.”

Ferrari kwam na de race, ook via Twitter, met de reactie dat men slechts de feitelijke gebeurtenissen had weergegeven en dat er verder niets achter gezocht moest worden. De persattaché van Ferrari erkende wel dat de formulering ongelukkig was geweest.

Overigens eindigde Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo wederom op het podium. Hij werd achter Lewis Hamilton als tweede afgevlagd. Voor Ricciardo was het zijn zevende podiumplaats van het seizoen. Verstappen viel zeven keer uit.