Hamilton onbedreigd naar zege

De Britse Mercedes-coureur won oppermachtig de race op het stratencircuit en nam zo als WK-leider afstand van rivaal Sebastian Vettel (Ferrari). Daniel Ricciardo (Red Bull) werd tweede, Valtteri Bottas (Mercedes) eindigde als derde.

Start

Vlak voor het begin van de race regende het nog hard boven Singapore, waardoor gestart werd op een natte baan. Max Verstappen werd daarbij gelijk geëlimineerd toen Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen van Ferrari hem insloten. De Nederlander en de Fin crashten van de baan, Vettel moest kort daarna ook opgeven. De safety car kwam gelijk voor meerdere ronden de baan op.

In de chaos greep Hamilton de leiding, vlak voor Ricciardo en Bottas. De eerste pakweg twintig ronden reed vrijwel iedereen op (gegroefde) regenbanden. Al hielp dat Daniil Kvyat niet, want de Rus van Toro Rosso belandde in de wand waarna de safety car wederom naar buiten moest.

Middenveld

Halverwege de race wisselden de meeste coureurs naar droogweerbanden, terwijl de wedstrijd ook een beetje in slaap sukkelde. In het middenveld werd wel gevochten, alleen vooraan bleef Hamilton fier voor Ricciardo en Bottas. Zelfs een crash van Marcus Ericsson en nog een safety car kon daar niets aan veranderen.

Ook in de slotfase bleef de orde vooraan zoals de race begon: Hamilton kon onbedreigd de zege veiligstellen, met achter hem Ricciardo en tweede Mercedes-man Valtteri Bottas. Carlos Sainz (Toro Rosso) werd knap vierde, Jolyon Palmer (Renault) viel op met de een zesde plek en Stoffel Vandoorne (McLaren) eindigde als zevende.