Verstappen: 'Niet top, maar ik blijf positief'

"Tja, wat kan ik eraan doen als je gesandwicht wordt?", aldus de Nederlander voor de camera van Ziggo Sport, nadat hij bij de start werd geëlimineerd door de beide Ferrari's.

Hoewel Ferrari op Twitter de schuld bij Verstappen legde, trekt de 19-jarige Limburger zich daarvan niks aan: "Ze mogen tweeten wat ze willen, de beelden zijn duidelijk. Mijn start was iets beter, daarna wilde Vettel me afknijpen maar hij zag niet dat Räikkönen er ook was."

Risico's

"Als je voor het WK gaat, moet je niet zoveel risico's nemen. Dus verwacht Vettel dat ik voor hem rem? Ik kon daar ook niet zomaar weg. M'n auto was gelijk kapot. Nee, dit is niet mijn jaar, dat is nu weer gebleken."

Verstappen was betrekkelijk nuchter na alweer zijn zevende uitvalbeurt van dit seizoen: "Dit is niet top, maar ik kan er niets aan doen, dus ik moet maar positief blijven."