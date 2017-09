Pérez verlengt bij Force India

De renstal uit Engeland rijdt al sinds 2014 met Sergio Pérez. Hoewel de Mexicaan zowel eind vorig seizoen als dit jaar eigenlijk een overstap wilde maken naar een ander, heeft hij wederom bijgetekend voor nog een seizoen.

"Het is altijd mijn prioriteit geweest om bij Force India te blijven", aldus Pérez in een verklaring. "Het team geeft me de ruimte om mijn talenten te tonen en ik ben trots op wat we al hebben bereikt, nu als vierde beste team in de Formule 1."

Zijn huidige teamgenoot Esteban Ocon, die vandaag zijn 21e verjaardag viert, is ook al bevestigd voor Force India in het seizoen 2018.