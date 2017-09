Grappend Red Bull-duo zet Vettel 'onder druk'

Direct na de kwalificatie van zaterdag waren Verstappen en Ricciardo in een humoristische bui. "Denk je dat je een goede start gaat hebben?", dolde Verstappen richting Vettel. "Yeah", was het stoere antwoord van de viervoudig wereldkampioen. "Ik hoop van niet", counterde de 19-jarige Nederlander.



Ricciardo deed er nog een schepje bovenop. "Zo goed ben je de laatste tijd anders niet gestart. Of wel Sebastian?"



Vettel moest de Australiër daar deels gelijk in geven. "Jawel hoor. Alleen in Monza was het wat minder, maar voor de rest was het prima."



De GP van Singapore begint zondag om 14:00 uur Nederlandse tijd.