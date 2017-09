Hamilton zet vraagtekens bij tempo Ferrari

"We wisten dat het hier moeilijk zou zijn voor ons, dat is eigenlijk elk jaar", reageert de Brit, die achter titelrivaal Sebastian Vettel (Ferrari), beide Red Bulls én Vettels teamgenoot Kimi Räikkönen moet starten.

"Maar vandaag was het ook echt zwaar. En ik had echt niet verwacht dat Ferrari zo snel zou zijn - ik weet echt niet waar ze opeens zoveel tempo vandaan halen. Ik heb echt alles uit mijn auto gehaald vandaag. We moeten maar gewoon hopen..."

Hamilton kijkt bepaald niet uit naar de race, omdat op het stratencircuit van Singapore volgens hem niet ingehaald kan worden: "Wat dat betreft is dit een waardeloos circuit, we rijden hier gewoon in een lange trein. Misschien zijn er wel kansen qua strategie en safety car. Het wordt in elk geval een marathon, geen sprint."